ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Сохраняется существенная неопределённость со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — говорится в сообщении.

Дальнейшее снижение ставки возможно на ближайших заседаниях — всё будет зависеть от того, насколько устойчиво замедлится инфляция и как поведут себя инфляционные ожидания. По базовому прогнозу ЦБ, в 2026 году ключевая ставка в среднем составит 14–14,5%, а в 2027-м упадёт до 8–10%. Инфляция, по расчётам регулятора, замедлится до 4,5–5,5% в этом году и вернётся к целевым 4% во втором полугодии 2026-го. А с 2027 года будет держаться около цели.