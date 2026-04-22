Работодателям в России стали приходить фальшивые предписания от имени Роструда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российским работодателям начали приходить поддельные письма, которые мошенники рассылают от имени госинспекций и Роструда. Об этом на сайте ведомства написали в среду, 22 апреля.

В фальшивых предписаниях говорится о якобы выявленных проблемах с трудовым законодательством, подозрениях на теневую занятость и неточностях в отчётности. Получателям предлагают направить документы, а заодно перевести деньги за «доставку» корреспонденции.

Чтобы письмо выглядело убедительно, злоумышленники используют символику службы, вымышленные реквизиты и ссылки на правовые нормы. Отправка идёт с адресов, где указан домен @gov-rostrud.ru, хотя к официальным каналам Роструда он отношения не имеет.

В службе напомнили, что настоящие письма отправляют только с адресов на домене @rostrud.gov.ru. Работодателям советуют не пересылать документы неизвестным отправителям и при любых сомнениях уточнять информацию в территориальных подразделениях ведомства, контакты которых опубликованы на официальных ресурсах.