В России снова предложили считать стипендии студентов от прожиточного минимума

В России предложили установить базовую академическую стипендию для студентов не ниже 100% прожиточного минимума, а социальную — не ниже 120% этого же показателя. Такое обращение депутаты Госдумы отправили на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова, передаёт РИА Новости в среду, 22 апреля.

Авторами инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По мнению парламентариев, такие выплаты с учётом социально-экономической ситуации в регионах должны индексироваться ежегодно.

«Студенты — одна из наиболее уязвимых социальных групп. У них нет стабильного дохода, а необходимые расходы на питание, жильё, транспорт и учебные материалы постоянно растут. В результате многие из них оказываются вынуждены совмещать учёбу с работой», — заявила Лантратова.

В Госдуме напомнили, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная — 3 340 рублей. Предполагается, что новая мера позволит студентам реже отвлекаться от учёбы и в перспективе повысит качество подготовки кадров для российской экономики.

«В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Её размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше», — добавил Миронов.