Мишустин поручил усилить контроль за качеством топлива и борьбой с контрафактом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить контроль за качеством продукции и предотвращением контрафакта, в том числе на рынке автомобильного топлива. Об этом он сказал на встрече с главой Росстандарта Антоном Шалаевым, пишет ТАСС в среду, 15 апреля.

По словам главы правительства, важно не только разрабатывать и актуализировать обязательные стандарты, но и следить за их соблюдением. Это касается как привычных товаров, так и новых видов продукции.

«Важно, чтобы привычные товары, новинки соответствовали обязательным требованиям ГОСТов», — отметил Мишустин.

Особое внимание, по его словам, следует уделить борьбе с контрафактной продукцией, включая автомобильное топливо, а также строительные материалы и оборудование. Премьер также подчеркнул необходимость дальнейшего развития национальной системы стандартизации и обеспечения единства измерений, в том числе с учётом обратной связи от граждан и бизнеса. Кроме того, он отметил важность подготовки новых национальных стандартов в промышленности и социальной сфере для сохранения позиций России среди мировых лидеров в области измерений и высокотехнологичного оборудования.