10:06

Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших после оккупации ВСУ, неизвестна — Москалькова

  1. До сих пор неизвестно, что случилось с несколькими сотнями жителей Курской области, которые пропали во время оккупации части региона ВСУ. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её слова приводит ТАСС во вторник, 14 апреля.

  2. Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть ещё несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их ещё до конца не установлена», — рассказала омбудсмен.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024-го. Украинские силы заняли ряд населённых пунктов. К концу года Россия перешла в контрнаступление и вернула часть территорий, а в марте 2025-го завершилась активная фаза операции. Боевые действия нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре и привели к жертвам среди мирного населения.

Нападение ВСУ на Курскую область в августе 2024-го
Свежие новости по теме
Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших после оккупации ВСУ, неизвестна — Москалькова
14 апреля 2026
10:06
В КНДР раскрыли число своих потерь в боях за Курскую область
22 августа 2025
23:17
КНДР направит в Россию 1 000 сапёров и 5 000 военных строителей для восстановления Курской области
17 июня 2025
13:34
КНДР впервые заявила об участии своих бойцов в освобождении Курской области
28 апреля 2025
17:19
Бывший курский губернатор арестован по обвинению в мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной
16 апреля 2025
21:54
