Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших после оккупации ВСУ, неизвестна — Москалькова

До сих пор неизвестно, что случилось с несколькими сотнями жителей Курской области, которые пропали во время оккупации части региона ВСУ. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её слова приводит ТАСС во вторник, 14 апреля.