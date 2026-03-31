Российские IT-компании хотят лишать льгот, если их сервисы будут работать через VPN — СМИ

Российские власти обсуждают новые меры против IT-компаний, чьи сайты и приложения останутся доступными для пользователей с включённым VPN. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства и источники, знакомые с обсуждением инициативы, пишет «Коммерсант» во вторник, 31 марта.

По данным издания, организации в таком случае могут исключить из реестра Минцифры. Этот статус даёт право на льготы, включая небольшие налоги, сниженные страховые взносы, IT-ипотеку и отсрочку от армии для сотрудников.

Ещё одной мерой может стать запрет на предустановку сервисов IT-компании на смартфоны, компьютеры и Smart TV, которые продаются в России. Согласно проекту постановления, сохранить это право фирма сможет лишь в том случае, если её ресурсы не будут работать у пользователя с включённым VPN. Как пишет газета, норма вступит в силу сразу после официального опубликования документа.

В материале говорится и о возможных изменениях в порядке аккредитации IT-компаний. По словам собеседников издания, ФСБ может получить право предлагать Минцифры лишать аккредитации операторов цифровых платформ, если выявятся нарушения требований по информационной безопасности.

Источники газеты считают, что под такими требованиями, скорее всего, имеется в виду запрет на доступ к платформам через VPN. Официальных комментариев от ФСБ и Минцифры на момент публикации статьи не было.