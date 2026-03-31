Беларусь обвинила Литву в слишком медленном пропуске своих же фур на границе

Литва слишком медленно оформляет грузовики на границе, из-за чего фуры сутками не могут выехать из страны. Такое заявление появилось в телеграм-канале государственного таможенного комитета Беларуси во вторник, 31 марта.

По данным ведомства, хранение более чем тысячи грузовиков с литовскими номерами, размещённых на спецплощадках в Беларуси, уже оплачено. При этом около 700 машин пересекли границу с ЕС, а ещё примерно 300 ждут разрешения на въезд в прибалтийскую республику.

Сопредельная сторона хоть и начала работать в отдельные периоды быстрее, но всё равно не оформляет и половины от пропускной способности», — заявляют таможенники.

За последние сутки в пункте пропуска «Мядининкай», который с белорусской стороны соответствует «Каменному Логу», литовские службы оформили 74 грузовика — это 14% от нормы. В «Шальчининкае», сопредельном «Беняконям», приняли 96 фур, или 38%.

«Если бы литовская сторона выполняла нормы по пропуску грузовиков в полном объёме, все покинувшие спецплощадки транспортные средства убыли бы уже из Беларуси, а так им приходится ожидать в очереди порядка двух суток», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что решение разрешить выезд более чем 1900 грузовикам, задержанным в ноябре 2025 года, приняли после обращения польских и литовских перевозчиков. Как утверждают в белорусской таможне, эти ограничения были связаны с «недружественными действиями Литвы».