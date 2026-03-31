Польша устроит «репетицию войны» с участием премьера и силовиков — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Польши собираются провести учения под названием «Край», во время которых проверят готовность страны к возможной войне. Об этом, ссылаясь на Минобороны республики, пишет газета Rzeczpospolita.

В материале отмечается, что детали подготовки, сценарий, сроки и место проведения засекречены. В учениях будут участвовать премьер Польши, главы министерств, руководители спецслужб и командование вооружённых сил. По данным издания, такие мероприятия должны проходить раз в четыре года — в последний раз их организовывали в 2019-м.

Одним из этапов учений станет стратегическая оборонительная игра, в ходе которой планируют смоделировать различные кризисные сценарии, включая введение военного положения. С помощью «Края» также хотят проверить, как работают стратегические планы обороны, насколько слаженно взаимодействуют власти и силовые структуры, и выявить уязвимости в системе управления.

«Полученные результаты должны послужить для обновления стратегических документов и планов обороны, а также повышения эффективности институциональных операций», — говорится в материале.