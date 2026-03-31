В начале апреля россияне смогут увидеть хвост умирающей кометы

В ближайшие дни жители России смогут увидеть на закатном небе хвост кометы C/2026 A1, которая быстро приближается к Солнцу и разрушается. Об этом в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили во вторник, 31 марта.

Сейчас комета вышла на первое место по яркости среди всех наблюдаемых на небе. По данным астрономов, ей, вероятно, осталось всего около четырёх дней: 4 апреля объект либо пролетит мимо Солнца, либо врежется в него.

Учёные считают, что комета начала распадаться ещё на подлёте к звезде. Пик этого процесса может прийтись на 2–4 апреля, когда небесное тело подлетит к Солнцу ближе. При таком сценарии яркость может резко вырасти, особенно в ночи на 3 и 4 апреля.

«И хотя ядро кометы из-за близости к Солнцу увидеть будет невозможно, её яркий хвост, который способен при таком сценарии растянуться на десятки градусов, может стать виден на закатном небе со всей территории страны», — говорится в сообщении.