В России хотят разрешить записывать умершего отцом ребёнка, рождённого с помощью ЭКО

В России предлагают изменить правила регистрации рождения детей, появившихся на свет с помощью ЭКО после смерти супруга матери. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сейчас, если ребёнок родился в течение 300 дней после смерти мужа матери, отцовство покойного супруга могут оформить автоматически. Новый законопроект регулирует ситуации, когда этот срок уже истёк, а беременность наступила после ЭКО с использованием сохранённого биоматериала.

Чтобы мужчину могли указать отцом, потребуется справка из медорганизации, подтверждающая использование его биоматериала, а также нотариально заверенное согласие супруга. Тем же документом можно заранее определить имя и фамилию ребёнка или передать это право матери.

Авторы инициативы поясняют, что поправки нужны не только для установления отцовства, но и для получения ребёнком положенных в таком случае мер поддержки, включая пенсию по потере кормильца. Законопроект внесли вместе с другими инициативами о поддержке ветеранов боевых действий и их семей. В случае принятия он вступит в силу 1 декабря 2026 года.