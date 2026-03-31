Суд в Москве прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. Об этом, ссылаясь на материалы дела, пишет РИА Новости во вторник, 31 марта.

Прекратить производство», — следует из документа.

Валерия Чекалина находилась под домашним арестом с осени 2024 года. По версии следствия, блогер, её бывший муж Артём и соучредитель компании продавали фитнес-марафоны через интернет, заключали договоры с иностранной фирмой и по подложным документам отправляли деньги за рубеж. Общая сумма таких переводов оценивается примерно в 251 млн рублей. Когда у Лерчек выявили рак четвёртой стадии, суд смягчил ей меру пресечения и приостановил уголовное дело.