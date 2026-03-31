За деньги, да: бизнес и самозанятых в России хотят обязать завести платный цифровой почтовый ящик

В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и госорганами. Об этом, ссылаясь на законопроект о реформе почтовой отрасли, который Минцифры направило в правительство, пишут «Ведомости» во вторник, 31 марта.

Документ вводит два новых понятия: государственную электронную почтовую систему и цифровой почтовый ящик. Создавать последний будут в личном кабинете на «Госуслугах». За работу всей системы будет отвечать назначенная правительством организация.

Для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к платформе хотят сделать обязательным. Пользование сервисом не будет бесплатным: законопроект предусматривает ежемесячный взнос за цифровой почтовый ящик и отдельный тариф на отправку некоторых юридически значимых сообщений.

Если пользователь пропустит оплату, доступ к сервису могут приостановить. После этого оператор почтовой связи должен будет уведомить налоговые органы, что адрес признан недостоверным. Безвозмездно пользователей будут оповещать по СМС о новых письмах и других действиях в системе.

Для тех, кто собирается регистрироваться как самозанятый, цифровой почтовый ящик хотят сделать обязательным при постановке на учёт. Уже работающим в этом статусе нужно будет завести такой адрес до 1 марта 2027 года. Пользоваться новой системой, как следует из документа, разрешат уже с 1 сентября 2026-го.

По данным издания, у «Почты России» уже есть сервис «Электронные заказные письма». Через него можно отправлять официальные документы, юридически равнозначные бумажным с уведомлением о вручении. Если у получателя нет личного кабинета, корреспонденцию распечатывают и доставляют обычным способом.

Представитель Минцифры отказался от комментариев. В «Почте России» заявили, что не комментируют законопроект на этом этапе.