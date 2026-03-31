В России для малого бизнеса хотят смягчить переход на новые налоговые правила

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина, которые должны упростить работу малого бизнеса после изменения налоговых правил в 2026 году. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания, пишут «Ведомости» во вторник, 31 марта.

Изменения готовят ко второму чтению законопроекта №1110069-8. Они связаны с расширением круга компаний и ИП, обязанных уплачивать НДС: ставка выросла с 20% до 22%, и предприниматели на упрощённой системе с выручкой свыше 20 млн рублей стали подпадать под налог. После превышения этого порога бизнес лишается права на патент.

Одно из ключевых предложений касается общепита. Минфин предлагает временно освободить от НДС микропредприятия, которые в 2025 году превысят порог в 20 млн рублей, если их доход не выше 60 млн, а не менее 70% выручки приносит именно питание. Льгота будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года.

Для предпринимателей, лишившихся патента, хотят открыть доступ к вычетам по НДС за ранее неучтённые товары и услуги. Кроме того, при определении порога для новых плательщиков налога предлагается не учитывать проценты по вкладам и остатки на счетах, если доход бизнеса составляет до 60 млн рублей.

Минфин также хочет упростить применение пониженных страховых взносов для малого бизнеса в обрабатывающей сфере. Для таких предприятий предлагают отменить требование, по которому не менее 70% дохода должно приходиться на основной вид деятельности, и разрешить учитывать поступления от дополнительных направлений работы.