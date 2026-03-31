Банковские переводы россиян хотят плотнее подвести под налоговый контроль

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет налоговый контроль за банковскими счетами, переводами и частью импортных товаров. Документ появился в базе нижней палаты парламента.

Одно из главных изменений касается обычных граждан, которые не оформлены как предприниматели. Если ЦБ увидит по операциям на счёту признаки бизнеса или регулярного получения денег от других людей, эту информацию смогут передавать в ФНС. Так налоговая получит право запрашивать у кредитных организаций более подробные выписки, причём делать это можно будет не только во время проверок.

Проект меняет правила открытия счетов. Банки должны будут передавать в налоговую больше сведений о клиентах, а если у человека нет ИНН, его поставят на учёт. За неверные данные в сообщениях для ФНС планируется назначать штрафы по 40 тысяч рублей.

Отдельный блок поправок затрагивает импорт из стран ЕАЭС — речь о маркируемой и прослеживаемой продукции. Если налоговики решат, что товар завезли или продают по слишком низкой цене, НДС смогут пересчитать, исходя из минимальной рыночной цены.

В пояснительной записке говорится, что все эти меры нужны для борьбы с уходом от налогов и для более полной уплаты НДС. По оценке ФНС, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета почти на 5,9 млрд рублей в 2026-2028 годах, но при этом может приносить не меньше 49,3 млрд рублей в год, начиная с 2027-го.