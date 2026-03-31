За год госдолг России увеличился на 21% — Счётная палата

Государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 6,1 трлн рублей и к началу 2026-го достиг 35,1 трлн. Об этом говорится в оперативном докладе Счётной палаты, опубликованном во вторник, 31 марта.

Основной прирост пришёлся на внутренний долг. За год он увеличился на 6,9 трлн рублей — до 30,7 трлн. Внешний, напротив, сократился на 818,4 млрд и составил 4,5 трлн в рублёвом эквиваленте.

На обслуживание госдолга в прошлом году потратили 3,2 трлн рублей. В Счётной палате уточнили, что установленные на 1 января 2026 года лимиты по внутренним и внешним заимствованиям не были превышены.

Доклад также показывает, что федеральный бюджет по итогам 2025-го исполнен с дефицитом в 5,66 трлн рублей: доходы составили 37,3 трлн, а расходы — 42,9 трлн рублей.