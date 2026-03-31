Телеграм стал просеивать каналы и группы: за выходные прикрыли 150 тыс. страниц

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Администрация Телеграма с 26 по 29 марта заблокировала более 150 тыс. каналов и групп. Такую статистику, опираясь на данные приложения для обмена данными, публикует RT.

С начала 2026 года доступ закрыли уже к 11,1 млн страниц мессенджера.

Телеграм с высокой вероятностью выполнит требования российского законодательства, после чего его работу в стране могут восстановить в полном объёме. Об этом заявил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

