«Долго, сложно, безрезультатно»: Минцифры продолжит искать решения по снижению использования VPN

Минцифры продолжит искать решения по снижению использования VPN, поскольку такую задачу с ведомства никто не снимал. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщает РИА Новости во вторник, 31 марта.

Глава ведомства рассказал, что с рядом зарубежных платформ пытались договориться в рамках требований российского законодательства, но эффекта пока нет.

«Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Ещё раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — отметил министр.