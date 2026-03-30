В кабмине считают, что регионам нужно дать право запрещать продажу вейпов

Правительство одобрило поправки, которые позволяют регионам в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передаёт ТАСС в понедельник, 30 марта.

Изменения внесли ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов. В кабмине считают, что подобные меры помогут сократить рынок нелегальной продукции и дополнительно защитить несовершеннолетних.

Лицензирование розничной и оптовой торговли табаком и вейпами в России собираются ввести с 1 октября 2026 года. Одновременно регионам хотят дать право с 1 марта 2027-го на пять лет вводить у себя запрет на продажу электронных курительных устройств. За это время власти будут смотреть, к чему приведёт мера. Там, где её применять не станут, сохранится общий порядок.

Власти также уточнили, как именно будут считать 100-метровую зону от образовательных учреждений, где торговля табаком уже запрещена. После запуска системы лицензирования нарушение этого правила может обернуться для предпринимателя аннулированием лицензии.

«Запретная зона должна рассчитываться с учётом искусственных и естественных преград. Если объект включает в себя также огороженный земельный участок, то указанное расстояние определяется от ближайшего входа на территорию огороженного земельного участка», — следует из сообщения.