«Всё зависло, сообщения не отправить»: калининградцы столкнулись со сбоями в работе мессенджера MAX

С утра в понедельник, 30 марта, в работе мессенджера MAX возникли неполадки — на них жалуются пользователи из нескольких российских регионов, включая жителей Калининградской области. Не удалось зайти в приложение и редакции «Клопс».

MAX практически не прогружается. У многих возникли проблемы с отправкой сообщений. Проблемы подтверждает сервис Downdetector: по его данным, больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья — по 5% от общего числа обращений. Ещё 4% сообщений о сбое приходятся на Санкт-Петербург. Администрация мессенджера ситуацию пока никак не прокомментировала.