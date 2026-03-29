В Госдуме задумались о маркировке контента, созданного человеком

В России вместо маркировки нейроконтента стоит задуматься о пометке материалов, созданных без помощи искусственного интеллекта. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, его слова приводит ТАСС в воскресенье, 29 марта.

Депутат напомнил, что сейчас готовится законопроект о государственном регулировании ИИ, который предусматривает контроль за наличием маркировки у контента, созданного нейросетями, на онлайн-платформах. По мнению народного избранника, такой подход может быстро устареть:

«Но сегодня контента, созданного при помощи нейросетей, уже больше половины на социальных платформах. Моя позиция, может быть, не в мейнстриме, но я её последовательно придерживаюсь: я считаю, что нам нужно маркировать контент, который создан без использования нейросетей, потому что такого контента становится всё меньше и меньше».

Горелкин считает, что в будущем доля таких материалов может вырасти до 90%, и тогда маркировка нейроконтента потеряет смысл, потому что помечать придётся почти всё. На этом фоне деятельность человека будет ощущаться чем-то вроде «фермерского продукта».

Парламентарий также обратил внимание, что обязательная проверка нейромаркировки потребует от соцсетей серьёзных затрат на автоматические системы контроля. «На мой взгляд, это не очень рационально и не имеет в текущей конфигурации никакого смысла. Поэтому я буду предлагать коллегам ещё раз подумать над этой идеей, над её осмысленностью», — заключил Горелкин.