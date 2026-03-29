«Ты берёшь на себя ответственность?»: Михалков заявил, что вернул Ефремова на сцену после разговора с Путиным

Вопрос о возвращении Михаила Ефремова на сцену после освобождения из колонии обсуждался с Владимиром Путиным. Об этом Никита Михалков рассказал в интервью информационной службе «Вести».

«Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал, но мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — утверждает режиссёр. По словам Михалкова, сначала президент сомневался, но вопрос решился после фразы: «Ты берёшь на себя ответственность?»

Сценарист заявил, что Ефремову обозначили жёсткие рамки. Актёр должен был отказаться от съёмок, интервью и любой другой публичной активности, сосредоточившись только на лечении и восстановлении. «Он выполнил идеально все наши договоренности», — добавил Михалков.

Режиссёр также заявил, что шёл на определённый риск, поскольку Михаил Ефремов больше четырёх лет был вне профессии, и никто не мог заранее сказать, как скажется такой перерыв: «Я понимал, что отсутствие опыта могло сломать <...>. Я ведь брал [на главную роль в спектакль «Без свидетелей»] вслепую в данном случае».