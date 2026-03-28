ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Украина воздержалась при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, касающейся последствий трансатлантической работорговли, из-за геополитических факторов. Об этом РИА Новости заявил профессор университета имени Мустафы Стамбули в Маскаре (Алжир) Лофти Сур.

По его словам, позиция Киева обусловлена зависимостью от стран Запада. «Находясь в полной зависимости от военной и финансовой поддержки евроатлантической оси, Киев не может позволить себе голосовать вместе с Россией и Китаем», — отметил эксперт.

Он также прокомментировал позицию европейских стран, которые, по его мнению, воздержались из опасений возможных юридических последствий. Речь идёт о потенциальных требованиях компенсаций за историческую эксплуатацию.

«Эти страны признают моральный аспект проблемы, но не хотят брать на себя международно-правовую ответственность, которая может повлечь выплаты репараций», — подчеркнул Сур.

США и Израиль, как считает эксперт, проголосовали против резолюции по иным причинам. В частности, их может беспокоить возможное сравнение трансатлантической работорговли с Холокостом. По его оценке, подобные решения усиливают критику в адрес западных стран со стороны государств Глобального Юга, которые указывают на двойные стандарты в международной политике.