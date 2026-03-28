В Германии вновь заговорили о выводе войск США

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил за вывод американских войск с территории страны. Об этом он заявил на съезде регионального отделения партии в Саксонии, сообщает Bild.

По словам политика, Германия должна начать реализовывать положения партийной программы, в которой говорится о выводе иностранных военных контингентов.

«Давайте начнём реализовывать это — с вывода американских войск из Германии», — отметил Крупалла.

Он также подчеркнул, что страна не должна быть втянута в международные конфликты и должна проводить более независимую политику. В качестве примера Крупалла привёл Испанию, которая, по его словам, запретила США использовать свои базы для операций против Ирана.

Согласно данным, в настоящее время в Германии размещены около 38 тысяч американских военнослужащих. В программе АдГ также говорится о необходимости вывода ядерного оружия союзников с территории страны.