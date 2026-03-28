В Балтийском море горбатый кит дважды за неделю застрял на мелководье

Горбатый кит, оказавшийся в Балтийском море, уже во второй раз за неделю застрял на мелководье. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей экологических служб.

Животное находится в Висмарском заливе на западе Балтики. По словам специалистов, несмотря на сложную ситуацию, кит продолжает попытки выбраться в открытое море.

«Мы хотим дать киту шанс освободиться собственными силами. Самое лучшее сейчас — оставить его в покое», — отметил морской биолог Greenpeace (признана в РФ нежелательной организацией) Тило Маак.

Ранее к месту направляли лодки для наблюдения, однако их отозвали. Повторно оценить состояние животного специалисты планируют 29 марта, пока же в районе дежурит водная полиция.

При этом прогнозы остаются осторожными. Как заявил старший комиссар водной полиции Хольгер Краус, случаи, когда киты такого размера заходят в Балтийское море, редко заканчиваются благополучно.

Кита весом около 15 тонн обнаружили 23 марта у общины Тиммендорфер-Штранд. Спасатели пытались помочь ему выбраться, прорыв канал в песчаной отмели. В ночь на 27 марта животное смогло уйти в более глубокую воду, однако позже снова вернулось к побережью.