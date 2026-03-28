В России учёные разработали более безопасный способ диагностики рака

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета создали наноматериал, который можно использовать в качестве контрастного вещества при магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка предназначена для более раннего выявления онкологических заболеваний. Сейчас для контрастирования чаще всего применяют соединения с гадолинием, однако, как отмечают исследователи, они могут вызывать побочные эффекты, особенно у людей с заболеваниями почек, сердца и аллергиями.

Альтернативой стали наночастицы на основе магнетита. Этот материал использовали в медицине и раньше, но из-за нестабильности и короткого срока хранения от него отказались.

Учёные СПбГУ решили эту проблему, создав нанокомпозиты с защитной оболочкой из оксида цинка. Это вещество безопасно для человека и применяется, например, в солнцезащитных средствах. Покрытие позволяет частицам дольше сохранять свойства и повышает их эффективность.

По словам разработчиков, новая технология не только снижает потенциальные риски для пациентов, но и делает изображения более чёткими и контрастными. Это, в свою очередь, повышает шансы выявить опухоли на ранних стадиях.