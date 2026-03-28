На Луне обнаружили новый гигантский кратер

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Астрономы зафиксировали на поверхности Луны новый крупный кратер, который образовался в результате падения астероида. Об этом сообщается на сайте Ассоциации космических исследований университетов.

Объект обнаружили при сравнении снимков: ещё два года назад кратера в этом месте не было. Он расположен в районе Моря Нектара и выглядит «свежим» — с крутыми стенками и чёткими краями, которые не успели сгладиться.

Диаметр кратера составляет около 225 метров, глубина — 43 метра. По данным учёных, это крупнейшее образование такого рода, зафиксированное за время наблюдений. Для сравнения, предыдущий рекордсмен имел диаметр около 70 метров. Исследователи отмечают, что подобные события происходят редко — в среднем раз в 139 лет. При этом обломки, разлетевшиеся после удара, оставили следы на десятки километров вокруг точки падения.

Учёные подчеркивают, что такие наблюдения важны для оценки рисков будущих лунных миссий, включая создание баз и работу астронавтов на поверхности спутника. При этом увидеть кратер с Земли невооружённым глазом или в любительский телескоп не получится. Однако само Море Нектара можно различить даже с помощью бинокля.