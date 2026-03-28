Перед полётом к Луне: на Солнце зафиксировали мощный выброс плазмы

На Солнце произошёл крупный выброс плазмы накануне запланированной пилотируемой миссии NASA к Луне. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, событие фиксируют коронографы и рентгеновские датчики. Учёные отмечают, что активность звезды вызывает особое внимание, поскольку в ночь с 1 на 2 апреля должен состояться первый с 1972 года пилотируемый полёт к Луне.

В отличие от околоземной орбиты, где воздействие космической погоды ощущается слабее, на дальних маршрутах космический корабль может оказаться непосредственно внутри облака солнечной плазмы. Это потенциально увеличивает риски для техники и экипажа, поэтому ситуацию будут тщательно отслеживать в ближайшие дни.

В лаборатории напомнили, что подобные факторы уже влияли на космические планы. Так, в ноябре прошлого года NASA отложило запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности.

Миссия Artemis II станет самым дальним полётом человека в космос за последние десятилетия. Четыре астронавта должны за десять дней облететь Луну и вернуться на Землю. Высадка на спутник, по планам NASA, может состояться до 2028 года.