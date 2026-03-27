Конгрессмены США подарили российским депутатам носки с Трампом

Российская парламентская делегация обменялась сувенирами с конгрессменами США. Среди подарков оказались носки с изображением президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, изначально американская сторона просила отказаться от обмена подарками. Однако позже формат встречи изменился. В итоге конгрессмены вручили российским депутатам носки с Трампом, а также личный жетон от конгрессвумен Анны Паулины Луны — такой жест считается в США знаком расположения.

Со стороны российской делегации были переданы сувениры от посольства в рамках дипломатического этикета. Кроме того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подарил открытку с подписями участников советско-американской космической программы «Союз — Аполлон». По словам Делягина, этот подарок вызвал у американской стороны особый интерес.

Носки с изображением Трампа были выпущены во время его предвыборной кампании в 2024 году. Сейчас подобные сувениры можно приобрести на различных маркетплейсах, включая eBay, Amazon, а также российские онлайн-площадки.