Минцифры разработало меры поддержки игровой индустрии в России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Минцифры России подготовило пакет инициатив для развития отечественной индустрии компьютерных игр. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Чиновника цитирует РИА Новости в пятницу, 27 марта.

По его словам, ключевая задача — создать для разработчиков специальный режим применения действующих льгот для IT-компаний с учётом особенностей лицензирования в игровой сфере. Речь идёт о том, чтобы адаптировать уже существующие меры поддержки под специфику геймдева. Это должно упростить работу студий и стимулировать развитие отрасли.

Другие детали предложенного комплекса мер пока не раскрываются.