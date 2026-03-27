Учёные выяснили, что сперматозоиды теряют ориентацию в невесомости

Австралийские учёные обнаружили, что в условиях микрогравитации сперматозоиды теряют ориентацию и хуже находят яйцеклетку. Исследование провели специалисты Университета Аделаиды. Об этом пишет Nature.

Эксперимент проводился с использованием установки, имитирующей невесомость — состояние, в котором находятся космонавты на орбите. В таких условиях сперматозоиды начинали двигаться хаотично и буквально «кувыркались», теряя направление.

«Они не понимали, где верх, а где низ», — пояснила автор исследования, доктор Николь Макферсон.

Дальнейшие опыты провели в Научно-исследовательском институте Робинсона. Учёные использовали образцы спермы человека, а также мышей и свиней, поместив их в специальный лабиринт, имитирующий женские репродуктивные пути.

Выяснилось, что после воздействия микрогравитации сперматозоиды значительно хуже справляются с задачей: у человека число клеток, достигших цели, сократилось примерно на 40%. Кроме того, невесомость влияет и на развитие эмбрионов у животных. Несмотря на это, исследователям удалось получить несколько жизнеспособных зародышей, что даёт надежду на возможность размножения вне Земли.

Учёные также обнаружили, что гормон прогестерон помогает частично компенсировать эффект дезориентации, улучшая движение сперматозоидов. Авторы работы отмечают, что впереди ещё предстоит изучить влияние радиации и разных уровней гравитации. При этом результаты исследования важны не только для космических миссий, но и для лучшего понимания процессов оплодотворения на Земле.