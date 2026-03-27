Минфин США решил доверить Трампу все доллары: впервые на купюрах будет автограф президента

Министерство финансов США планирует впервые выпустить доллара с автографом президента. До этого на купюрах свои подписи оставляли лишь глава ведомства и казначей. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 27 марта.

Таким образом в США планируют отметить 250-летие независимости. Трампу доверят банкноты номиналом 1 доллар. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «нет более мощного способа отметить исторические достижения нашей великой страны, чем выпуск банкнот с именем президента».

Федеральная комиссия по делам искусств также утвердила выпуск памятной монеты из 24‑каратного золота с изображением действующего главы Белого дома. В ведомстве отмечают, что инициатива носит символический характер и направлена на укрепление национальной идентичности в юбилейный год.