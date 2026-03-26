«Как огнетушитель — должен быть в каждом доме»: глава «Ростелекома» призвал вернуть стационарные телефоны

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский призвал россиян вернуть домой стационарные телефоны и сравнил необходимость в них с огнетушителями. Его слова приводит ТАСС в четверг, 26 марта.

«Я могу сказать интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надёжный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», — считает глава компании.

Точных цифр топ-менеджер не привёл, но заверил, что поставить стационарный телефон теперь хотят даже «многие очень уважаемые люди». «Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону.

Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — резюмировал Осеевский.