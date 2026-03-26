В Балтийском море пытаются спасти горбатого кита, застрявшего на песчаной отмели

У берегов Германии заметили горбатого кита, который застрял на песчаной отмели в Балтийском море. Об этом таблоид BILD пишет в четверг, 26 марта.

Животное обнаружили у общины Тиммендорфер-Штранд в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Спасатели пытаются помочь киту с понедельника, однако, по словам морского биолога Роберта Марка Леманна, шансы на спасение не превышают 0,1%.

Специалист объяснил, что одна из главных проблем — малосолёность Балтийского моря. Для горбатых китов такая среда не подходит: вода проникает в клетки кожи, из-за чего она набухает и может начать трескаться. Это грозит вторичными инфекциями, в том числе грибковыми и бактериальными.

Леманн подплывал к киту и заметил, что млекопитающее реагирует на людей — издаёт звуки, держит глаза открытыми и отвечает на прикосновения. При этом, по его словам, кит сильно напуган. Ситуацию осложняет положение животного: голова у него находится на мелководье, а хвост — в более глубокой воде.

По словам биолога, кит не ел четыре дня, но пока что не выглядит истощённым. Однако общее состояние осложняет кусок рыболовной сети, который застрял у животного во рту.

Сейчас спасатели с помощью техники прорывают канал, чтобы горбач смог выйти на глубину. После освобождения хищника собираются сопровождать на лодках, чтобы он не потерял ориентир и снова не пошёл к берегу. Как отметили в издании, говорить о спасении можно будет только в том случае, если животное вернётся в Северное море, начнёт питаться и выживет.