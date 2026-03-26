После истории с Лерчек депутаты предложили пускать обвиняемых к врачам

В России разработали законопроект, который позволит подозреваемым и обвиняемым получать медицинскую помощь, находясь под домашним арестом. Поводом стала резонансная ситуация с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет «Стархит» в четверг, 26 марта.
Как следует из документа, фигурантам дел хотят разрешить посещать медицинские организации по показаниям врачей. При этом доставку в больницу и обратно должен обеспечивать контролирующий орган.
Инициаторы отмечают, что необходимость изменений стала очевидна после истории с Чекалиной. Ранее сообщалось, что у неё выявили онкологическое заболевание на поздней стадии. По словам защиты, обследование могло быть проведено раньше, однако возникли сложности из-за ограничений, связанных с мерой пресечения. В полиции эту информацию опровергали.
С предложением уже публично согласился жених блогера. Луис Сквиччиарини заявил, что считает инициативу правильной, но отметил, что её появление связано с тяжёлыми последствиями.
«Разумеется, новость хорошая, но горько, что цена за него — четвёртая стадия рака. Получается, что надо было довести до критической точки», — сказал он.
Законопроект направлен на то, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, подала иск к сотрудникам полиции. По данным из открытых источников, она считает, что из-за ограничений не смогла вовремя пройти обследования и выявить заболевание на раннем этапе.