После истории с Лерчек депутаты предложили пускать обвиняемых к врачам

В России разработали законопроект, который позволит подозреваемым и обвиняемым получать медицинскую помощь, находясь под домашним арестом. Поводом стала резонансная ситуация с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет «Стархит» в четверг, 26 марта.

Как следует из документа, фигурантам дел хотят разрешить посещать медицинские организации по показаниям врачей. При этом доставку в больницу и обратно должен обеспечивать контролирующий орган.

Инициаторы отмечают, что необходимость изменений стала очевидна после истории с Чекалиной. Ранее сообщалось, что у неё выявили онкологическое заболевание на поздней стадии. По словам защиты, обследование могло быть проведено раньше, однако возникли сложности из-за ограничений, связанных с мерой пресечения. В полиции эту информацию опровергали.

С предложением уже публично согласился жених блогера. Луис Сквиччиарини заявил, что считает инициативу правильной, но отметил, что её появление связано с тяжёлыми последствиями.

«Разумеется, новость хорошая, но горько, что цена за него — четвёртая стадия рака. Получается, что надо было довести до критической точки», — сказал он.

Законопроект направлен на то, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись.