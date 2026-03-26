Орбан заявил о «вмешательстве Киева» в выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в предстоящие выборы в стране. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 26 марта.

По словам Орбана, украинские структуры якобы активизировали работу в венгерской политике и связаны с оппозиционными силами. «Призываю Зеленского немедленно приказать своим агентам вернуться домой и уважать волю венгерского народа. По мере того, как приближаются выборы, Зеленский превратил Венгрию в поле деятельности украинской разведки», — заявил он.

Премьер также утверждает, что представители Украины якобы взаимодействуют с оппозиционной партией «Тиса» и получают финансирование. Официальной реакции украинской стороны на эти заявления на момент публикации не поступало.