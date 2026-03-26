В России стало меньше компаний, запрещающих соцсети на работе

Российские работодатели стали реже полностью запрещать сотрудникам пользоваться соцсетями в офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Согласно опросу тысячи HR-менеджеров, сейчас доступ к соцсетям блокируют в 13% компаний, тогда как в 2023 году таких было 23%. При этом половина организаций вовсе не вводит специальных правил — три года назад таких было 41%.

Вместе с тем бизнес не отказывается от контроля, а меняет его формат. Всё чаще компании вводят ограничения, связанные с содержанием публикаций и поведением сотрудников в сети.

Так, требования соблюдать этику высказываний действуют в 23% компаний (против 17% ранее), запрет на негативные комментарии о работодателе — в 15% (ранее 12%). Доля организаций, полностью запрещающих упоминать работодателя в соцсетях, выросла с 4% до 10%.

Немного чаще работодатели стали ограничивать публикацию фотографий с рабочего места или в униформе — такие правила есть у 3% компаний. При этом запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны сохраняется в 35% организаций.

Авторы исследования отмечают, что реальные нарушения со стороны сотрудников встречаются редко. Только 3% россиян признались, что получали замечания от работодателя из-за поведения в соцсетях. Чаще с этим сталкиваются мужчины.

К типичным нарушениям относятся публикации с рабочего места, неподобающие фотографии и спорные комментарии.