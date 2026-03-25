Депутатов Госдумы захотели отправить в Америку — СМИ

Делегация депутатов Госдумы планирует в ближайшее время отправиться в США для переговоров с американской стороной. Об этом, ссылаясь на источники и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишут «Ведомости» в среду, 25 марта.

По данным издания, делегацию может возглавить депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов. При этом собеседник газеты в Госдуме уточнил, что никто из руководства партии в США не полетит.

Мы считаем, что это соответствовало и отвечало бы интересам и Российской Федерации, и Соединённых Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединённым Штатам», — заявил Песков.

Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин предположил, что российские депутаты могут встретиться с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной. По его словам, она считается одним из наиболее дружественно настроенных к России американских политиков и ранее критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ.