В нидерландской церкви нашли скелет, который может принадлежать д’Артаньяну

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В одной из церквей нидерландского Маастрихта нашли скелет, который, предположительно, принадлежит знаменитому французскому мушкетёру Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя знаменитого романа Александра Дюма. Об этом со ссылкой на нидерландский телеканал NOS пишет РБК в среду, 25 марта.

Д’Артаньян был правой рукой и личным охранником короля Людовика XIV. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, однако что произошло с его телом после смерти, до сих пор точно известно не было.

Могилу обнаружили во время реставрации церкви, которую начали после просадки пола. Как рассказал диакон Йос Валкен, скелет нашли на месте, где раньше находился алтарь: в те времена под ним хоронили только знатных и влиятельных людей.

На возможную связь с д’Артаньяном указывают и другие детали. В могиле нашли французскую монету, а в грудной клетке археологи обнаружили фрагменты мушкетной пули. У скелета уже взяли образец ДНК и отправили в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнят с генетическим кодом потомка мушкетёра по отцовской линии.