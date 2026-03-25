В США университеты начали чаще принимать устные экзамены на фоне бума ИИ

Из-за распространения искусственного интеллекта американские вузы стали чаще проводить устные экзамены — так они пытаются объективно оценить знания студентов. Об этом пишет Associated Press.

Интерес к старому формату вырос после пандемии, а особенно — с появлением ChatGPT в 2022 году. Университеты ищут способы оценить, насколько глубоко студенты действительно понимают предмет, а не просто пользуются алгоритмами для выполнения заданий. Преподаватели замечают: домашние письменные работы всё чаще выглядят безупречно, но при устном разборе студенты нередко теряются. По мнению педагогов, учащиеся стали утрачивать навыки критического мышления.

Профессор Корнеллского университета Крис Шаффер считает, что пройти устный экзамен с помощью ИИ не получится. Его коллеги из Пенсильвании сделали такой формат дополнением к письменным работам. По словам доцента Эмили Хаммер, дело не только в борьбе со списыванием — это попытка вернуть креативность.

В Нью-Йоркском университете преподаватели тоже усиливают устную проверку знаний, включая в занятия презентации и индивидуальные вопросы. Другие вузы, впрочем, решили не отставать от прогресса — сами взяли ИИ в союзники: теперь чат-боты экзаменуют студентов.