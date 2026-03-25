Российские банки выступили против двойного подтверждения операций через СМС и MAX

Российские банки попросили изменить одну из норм законопроекта «Антифрод 2.0», которая касается подтверждения дистанционных финансовых операций. Об этом со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка пишет «Коммерсант» в среду, 25 марта.

23 марта НСФР направил обращение в ЦБ и правительство с просьбой пересмотреть правило, по которому граждане должны будут подтверждать удалённые финансовые операции сразу двумя способами — по СМС и через сообщения в мессенджере MAX. Такая схема, как следует из законопроекта, должна применяться ко всем «значимым действиям», совершаемым дистанционно.

При этом что именно будут считать «значимым действием», в документе не объясняется. Участники финансового рынка полагают, что двойное подтверждение будет не только юридически избыточным, но и слишком затратным.

В Банке России подтвердили, что получили письмо НСФР. Регулятор уточнил, что вопрос о подтверждении таких действий относится к компетенции Минцифры, однако в ЦБ считают преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX».