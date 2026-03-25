Лукашенко в столице Северной Кореи встретился с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство «Белта» в среду, 25 марта.

Белорусский лидер прибыл в Северную Корею с первым официальным визитом, который продлится два дня. Торжественная церемония прошла на площади имени Ким Ир Сена — одной из главных площадок столицы, где традиционно проводят парады и государственные мероприятия.

В ходе церемонии прозвучали гимны двух стран, были произведены пушечные залпы, а также состоялось приветствие официальных делегаций. В мероприятии задействовали роту почётного караула и конницу.

После официальной части Александр Лукашенко вместе с Ким Чен Ыном посетил монумент «Освобождение» в Пхеньяне. Президент Белоруссии возложил венок и почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков. В рамках церемонии объявили минуту молчания.

Монумент «Освобождение» расположен в парке Моранбон и посвящён солдатам Советской армии. Памятник представляет собой 30-метровую скульптуру, увенчанную красной звездой. Рядом находится кладбище, где захоронены советские военные.