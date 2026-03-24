В России предложили ограничить использование ИИ-картинок в рекламе косметологов

В Госдуме хотят урегулировать использование изображений, созданных искусственным интеллектом, в рекламе медицинских и косметологических услуг. С такой идеей выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, его слова РИА Новости приводит во вторник, 24 марта.

«Когда клиника в рекламе показывает фото, сгенерированные нейросетью, это прямой обман. Человек платит деньги, ожидая увидеть в зеркале ту картинку, которую ему нарисовали. А результат оказывается иным. И это не просто маркетинговая хитрость, это риск: пациент может согласиться на процедуры, которые ему не нужны или даже противопоказаны, потому что его ввели в заблуждение», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, если в рекламе используют ИИ-изображения, это нужно чётко обозначать — например, с помощью маркировки. Свищев также обратил внимание на другую проблему — квалификацию косметологов. По его словам, в стране до сих пор бывают случаи, когда процедуры проводят люди без медицинского образования, а последствия потом сказываются на здоровье пациентов.

В Госдуме планируют создать рабочую группу, которая займётся поправками в законодательство в этой сфере. Речь идёт в том числе об усилении контроля за продажей инъекционных препаратов через интернет и ужесточении требований к специалистам.