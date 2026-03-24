Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу и собирается добиваться пересмотра дела — СМИ

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осуждённый по делу о мошенничестве, вышел на свободу после отбытия срока. Об этом, ссылаясь на адвоката экс-чиновника Михаила Шолохова, пишет РБК во вторник, 24 марта.

«Сегодня по окончанию срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, при максимально возможном сроке в 5 лет», — сообщил юрист.

Шолохов также добавил, что за время заключения Митволь не раз пытался добиться смягчения наказания, условно-досрочного освобождения и помилования, однако все ходатайства отклонили. «В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — добавил адвокат.

Бывший замглавы Росприроднадзора намерен добиваться пересмотра дела. «За время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, делающий невозможным для него совершить преступление, в котором Митволь <...> вынужден был признаться. Адвокаты Митволя обратились к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и он надеется, что ему удастся добиться справедливости», — отметил Шолохов.