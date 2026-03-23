Россия не оставит без ответа разбой и беспредел на Балтике — МИД РФ

Россия будет бороться с морским разбоем на Балтике не только политическими и правовыми инструментами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в понедельник, 23 марта.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали практику стран ЕС по задержанию судов неприемлемой, недопустимой и грубо нарушающей положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — говорится в заявлении МИД РФ.

В начале марта береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море сухогруз Caffa, который следовал под гвинейским флагом. 

