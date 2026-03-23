Россиянам старше 60 лет хотят по умолчанию отключить международные звонки на стационарные телефоны

В России для людей старше 60 лет могут по умолчанию отключить входящие звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, а на сим-карты, которыми пользуются дети, — запретить отправку смс с кодами подтверждения. Об этом Forbes пишет в понедельник, 23 марта.

Меры вошли в новую версию второго пакета антимошеннических поправок, который готовят ко второму чтению. Более ранний вариант, по данным издания, предполагал полное отключение международных звонков, если абонент сам не сообщит оператору о желании их принимать.

Предполагается, что теперь для россиян старше 60 лет такое ограничение будет вводиться автоматически, а любой другой пользователь мобильной или фиксированной связи сможет установить запрет на входящие вызовы из-за границы по желанию. Эти правила не планируют распространять на номера стран Союзного государства.

Как отметили в «Ростелекоме», проект находится на финальной стадии реализации. Воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время.

Ещё одно изменение касается несовершеннолетних. Если раньше родителей собирались обязать сообщать оператору, что номером пользуется ребёнок, то теперь это хотят сделать добровольным. При этом на детские сим-карты могут перестать отправлять смс с кодами подтверждения для важных действий.

В проекте сохранилось требование для соцсетей и других ресурсов из реестра Роскомнадзора: при входе по номеру телефона они должны проверять возраст владельца. Правительство, в свою очередь, сможет отдельно определить правила доступа к детскому и взрослому контенту.

В Т2 заявили, что уже прорабатывают решения для защиты несовершеннолетних абонентов. В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» также сообщили о готовности выполнять требования закона и при необходимости ограничивать отправку такие смс. В МТС от комментариев отказались.

Эксперты при этом оценивают инициативу по-разному. Одни считают, что право абонента самому отключать или возвращать международные звонки было бы разумным компромиссом. В Ассоциации больших данных, напротив, заявили, что запрет на смс-коды для детских сим-карт вряд ли заметно повлияет на защиту от мошенников, поскольку во многих схемах аферисты используют не сообщения, а социальную инженерию и голосовое общение.