Экс-советник Трампа заявил о планах США восстановить отношения с Россией

Вашингтон настроен на долгосрочное восстановление диалога с Москвой, в том числе ради сотрудничества в энергетической сфере. Такое заявление сделал экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, его слова РИА Новости приводит в понедельник, 23 марта.

«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века», — заявил политик.

Экс-советник американского лидера также допустил, что в будущем компании страны могут начать инвестировать в российские нефтегазовые проекты. Среди возможных вариантов Пападопулос назвал «Северный поток» и «Северный поток — 2».