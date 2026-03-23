Российские учёные выяснили, как микроорганизмы выживают в почве с экстремальным загрязнением

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Даже в почве с экстремально высоким содержанием тяжёлых металлов микроорганизмы сохраняют активность, их выживание связано с особенностями генов и перестройкой микробного сообщества. К такому выводу пришли исследователи Южного федерального университета, передают «Известия» в понедельник, 23 марта.

Учёные работали с загрязнёнными почвами в районе бывшего озера Сорное в пойме реки Северский Донец под Каменск-Шахтинском. С 1950-х до середины 1990-х это место использовали как шламонакопитель для сточных вод химического завода «Каменскволокно», из-за чего содержание цинка в земле там оказалось в 2 тысячи раз выше нормы.

В ЮФУ пришли к выводу, что выживать в таких условиях микробам помогают особенности генов и перестройка самого сообщества. Одни микроорганизмы способны выводить токсичные металлы из клетки, другие погибают, уступая место более устойчивым формам.

Чтобы разобраться в принципах адаптации, исследователи изучили химические и физические свойства почвы, ферментативную активность микроорганизмов, выделили и секвенировали почвенную ДНК, а затем провели биоинформатический анализ полученных данных.

Учёные также отметили, что даже в токсичной почве сохраняется нитрификация — процесс превращения азота, который считается важным показателем здоровья экосистемы. Этот механизм продолжает действовать, несмотря на длительное загрязнение тяжёлыми металлами.