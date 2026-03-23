В Минцифры решили исправить норму, мешавшую искать экстремистские материалы в интернете

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Минцифры предлагает разрешить искать в интернете экстремистские материалы в научных и исследовательских целях, а также в рамках правотворческой и правоохранительной деятельности. Об этом Forbes пишет в понедельник, 23 марта.

Поправку внесли ко второму чтению очередного пакета антимошеннических мер. В новой версии документа прописано, что искать такой контент можно будет «в том числе для противодействия экстремизму, распространению экстремистских материалов, а также их производству или хранению с целью распространения».

Это, как отмечает издание, должно устранить правовую коллизию, возникшую после принятия поправок в КоАП. В июле 2025-го в кодекс внесли норму о штрафах за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, а с 1 сентября она вступила в силу. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

«Возникла абсурдная ситуация: чтобы найти запрещенный материал и передать его в правоохранительные органы, нужно было формально этот материал найти и идентифицировать, что автоматически подпадало под признаки состава административного правонарушения», — отметил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ (Координационного совета негосударственной сферы безопасности) России Игорь Бедеров.

Эксперт добавил, что подобным мониторингом занимаются не только силовики, но и, например, Центры управления регионами, которые отслеживают информационное поле и работают вместе с антитеррористическими комиссиями и профильными ведомствами.