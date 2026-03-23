Зараза на крыльях: биолог рассказал, чем опасны стаи голубей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Стаи голубей, взлетая, поднимают в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей лучше держаться подальше. Об этом предупредил биолог Александр Русинов, сообщает РИА Новости в понедельник, 23 марта.

«Следует избегать мест больших скоплений голубей, где они, взлетая, могут поднять в воздух пыль, содержащую их помёт и инфекции. Это тоже может привести к заражению человека», — рассказал специалист.

По словам Русинова, самыми опасными для человека птичьими болезнями являются орнитоз и сальмонеллёз. Чтобы заразиться этими болезнями, нужно плотно контактировать с больным голубем, трогать его, кормить с рук и после этого не мыть их перед едой. При этом опасный для человека птичий грипп, летающие крысы, как их иногда называют в народе, переносят редко. Эта зараза — «прерогатива» уток и чаек, по отношению к которым люди более доброжелательны.