На Земле резко усилились полярные сияния, но увидеть их ночью получится не везде

Полярные сияния на Земле резко усилились и в моменте достигли максимального уровня по десятибалльной шкале. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты прогнозировали, что сияния усилятся в ночь с 21 на 22 марта, однако это произошло позже, когда над большей частью России уже наступил день. К вечеру свечение может ослабнуть, и гарантий, что оно сохранится до темноты, сейчас нет.

По данным лаборатории, ситуация пока развивается по благоприятному сценарию: сильная магнитная буря не началась, хотя умеренные возмущения всё же фиксируются:

Не исключено, впрочем, что к вечеру всё станет наоборот — сияния уйдут, а бури придут. Природа не лишена своеобразного чувства юмора».